ФРГ и ряд других стран ЕС заблокировали британскую идею о новых санкциях протии РФ - СМИ

Германия вместе с рядом других стран ЕС заблокировали идею главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о введении дополнительных санкций против РФ в связи с событиями в Сирии, пишет во вторник сайт британской газеты "Дейли мэйл".
"Германия и некоторые другие страны ЕС не хотели принимать ответные меры, настаивая на том, что нужно сначала провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибло множество мирных жителей", - отмечает издание.
Газета напоминает, что в итоге на саммите глав МИД стран G7 в Италии во вторник не было принято решения о новых санкциях.
Трамп заявил, что решит проблему КНДР, даже если Китай не станет в этом помогать
Президенты Азербайджана и Польши встретятся в июне - Ващиковски
Президент Бангладеша уверен в углублении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном
Азербайджан в I квартале 2017г увеличил экспорт ненефтяной продукции на 12%
Главы железных дорог Азербайджана, Грузии, Казахстана и Киргизии предлагают Украине совместное предприятие в рамках Транскаспийского маршрута
Apple опустилась на 5-е место в десятке наилучших брендов лэптопов в 2017г
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет более $293
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Абоненты Bakcell, проживающие в регионах, теперь будут говорить бесплатно после 3-ей минуты
ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проекту «Внедрение системы AML»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»