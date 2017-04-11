ФРГ и ряд других стран ЕС заблокировали британскую идею о новых санкциях протии РФ - СМИ

Германия вместе с рядом других стран ЕС заблокировали идею главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о введении дополнительных санкций против РФ в связи с событиями в Сирии, пишет во вторник сайт британской газеты "Дейли мэйл".

"Германия и некоторые другие страны ЕС не хотели принимать ответные меры, настаивая на том, что нужно сначала провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибло множество мирных жителей", - отмечает издание.

Газета напоминает, что в итоге на саммите глав МИД стран G7 в Италии во вторник не было принято решения о новых санкциях.