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Дальнее зарубежье 11.04.2017 17:14

ФРГ и ряд других стран ЕС заблокировали британскую идею о новых санкциях протии РФ - СМИ

Германия вместе с рядом других стран ЕС заблокировали идею главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о введении дополнительных санкций против РФ в связи с событиями в Сирии, пишет во вторник сайт британской газеты "Дейли мэйл".

"Германия и некоторые другие страны ЕС не хотели принимать ответные меры, настаивая на том, что нужно сначала провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибло множество мирных жителей", - отмечает издание.

Газета напоминает, что в итоге на саммите глав МИД стран G7 в Италии во вторник не было принято решения о новых санкциях.

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Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, САНКЦИИ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]