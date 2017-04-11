Главы МИД страны G7 не приняли решения о расширении санкций против России - Эро

Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против России, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Марка Эро.
Кроме того, по его словам, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом.
Французский министр добавил, что в качестве первого шага урегулирования сирийского кризиса крайне важно добиться полного прекращения огня в Сирии, а за его соблюдением должно следить мировое сообщество.
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