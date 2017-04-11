Сеул заинтересован в укреплении стратегических связей с Баку – премьер

Сеул заинтересован в укреплении стратегического сотрудничества с Баку в сферах транспорта, строительства, энергетики, отмечает премьер-министр, врио президента Южной Кореи Хван Геан.

«Надеюсь на дальнейшее расширение экономического сотрудничества и культурного обмена между нашими странами», - подчеркивается в поздравительном послании Х.Геанда президенту Ильхаму Алиеву по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кореей, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В частности, Сеул выражает надежду на укрепление двустороннего сотрудничества в сферах создания энергетической инфраструктуры, включая строительства нефтехимического комплекса, а также транспорта и телекоммуникаций.

Р.Бабаев