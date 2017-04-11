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Внешняя политика 11.04.2017 14:44

Сеул заинтересован в укреплении стратегических связей с Баку – премьер

Сеул заинтересован в укреплении стратегического сотрудничества с Баку в сферах транспорта, строительства, энергетики, отмечает премьер-министр, врио президента Южной Кореи Хван Геан.

«Надеюсь на дальнейшее расширение экономического сотрудничества и культурного обмена между нашими странами», - подчеркивается в поздравительном послании Х.Геанда президенту Ильхаму Алиеву по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кореей, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В частности, Сеул выражает надежду на укрепление двустороннего сотрудничества в сферах создания энергетической инфраструктуры, включая строительства нефтехимического комплекса, а также транспорта и телекоммуникаций.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРЕЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]