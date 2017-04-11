Вашингтон надеется, что будущее Сирии не будет связано с Асадом - Тиллерсон

США надеются, что по итогам урегулирования в Сирии к руководству этой страной не будет иметь отношения ее нынешний президент Башар Асад, заявил во вторник глава госдепа Рекс Тиллерсон.

"Мы надеемся, что Асад не будет частью будущего Сирии", - сказал он по итогам переговоров глав МИД стран G7 в Лукке (Италия).