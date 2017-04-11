Тиллерсон заявляет о стремлении США добиться деэскалации конфликта в Сирии

США будут искать возможности добиться деэскалации конфликта в Сирии, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"По мере развития событий США будут рассматривать имеющиеся у них стратегические варианты, чтобы использовать возможности для деэскалации в Сирии", - сказал он по итогам саммита G7 на уровне глав МИД в Лукке (Италия).