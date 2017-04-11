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Дальнее зарубежье 11.04.2017 17:41

Тиллерсон заявляет о стремлении США добиться деэскалации конфликта в Сирии

США будут искать возможности добиться деэскалации конфликта в Сирии, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"По мере развития событий США будут рассматривать имеющиеся у них стратегические варианты, чтобы использовать возможности для деэскалации в Сирии", - сказал он по итогам саммита G7 на уровне глав МИД в Лукке (Италия).

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Тэги: США, СИРИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]