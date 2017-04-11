Страны G7 призывают РФ, Турцию и Иран добиться соблюдения перемирия в Сирии

Главы МИД стран G7 по итогам саммита в итальянской Лукке призвали Москву, Анкару и Тегеран добиться от сторон сирийского конфликта соблюдения режима прекращения огня , сообщает во вторник агентство "Блумберг".

В заявлении, принятом министрами, отмечается, что эти страны "должны выполнить свои обязательства и добиться полного соблюдения перемирия".