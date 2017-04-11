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Регион 11.04.2017 18:01

Страны G7 призывают РФ, Турцию и Иран добиться соблюдения перемирия в Сирии

Главы МИД стран G7 по итогам саммита в итальянской Лукке призвали Москву, Анкару и Тегеран добиться от сторон сирийского конфликта соблюдения режима прекращения огня , сообщает во вторник агентство "Блумберг".

В заявлении, принятом министрами, отмечается, что эти страны "должны выполнить свои обязательства и добиться полного соблюдения перемирия".

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Тэги: СИРИЯ, G7, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]