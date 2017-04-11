В бельгийском приграничном городе Де Панне ввели дополнительный контроль после пожара в лагере иммигрантов на севере Франции

После пожара, уничтожившего в ночь на вторник лагерь иммигрантов на севере Франции близ Дюнкерка, власти близлежащего бельгийского приморского города Де Панне приняли решение осуществлять дополнительный контроль на бельгийско-французской границе, сообщил сайт газеты Le Soir.

Все пассажирские автобусы, прибывающие с французской стороны, подвергаются контролю. На дорогах, связывающих провинцию Западная Фландрия с Францией, дежурят конные полицейские.

Как сообщалось, лагерь на 1,5 тыс. человек сгорел практически полностью от умышленных поджогов деревянных построек во время массовой драки иракских курдов с афганцами, в ходе которой несколько человек получили ранения холодным оружием.

Обитателей лагеря временно разместили в местном спортивном зале, но власти не уверены, что все мигранты направились туда, не исключено, что некоторая часть могла разбежаться.