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Дальнее зарубежье 11.04.2017 18:17

В бельгийском приграничном городе Де Панне ввели дополнительный контроль после пожара в лагере иммигрантов на севере Франции

После пожара, уничтожившего в ночь на вторник лагерь иммигрантов на севере Франции близ Дюнкерка, власти близлежащего бельгийского приморского города Де Панне приняли решение осуществлять дополнительный контроль на бельгийско-французской границе, сообщил сайт газеты Le Soir.

Все пассажирские автобусы, прибывающие с французской стороны, подвергаются контролю. На дорогах, связывающих провинцию Западная Фландрия с Францией, дежурят конные полицейские.

Как сообщалось, лагерь на 1,5 тыс. человек сгорел практически полностью от умышленных поджогов деревянных построек во время массовой драки иракских курдов с афганцами, в ходе которой несколько человек получили ранения холодным оружием.

Обитателей лагеря временно разместили в местном спортивном зале, но власти не уверены, что все мигранты направились туда, не исключено, что некоторая часть могла разбежаться.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ, ИММИГРАНТЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]