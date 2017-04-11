Саммит G7 констатировал сложности с выполнением Минских договоренностей по Украине

Саммит глав МИД стран G7 в Лукке (Италия) признал, что процесс урегулирования украинского кризиса сталкивается с серьезными трудностями, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на слова главы МИД Италии Анджелино Альфано.

По его словам, участники саммита констатировали "сложность и пробуксовку" в том, что касается выполнения Минских договоренностей.