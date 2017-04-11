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СНГ 11.04.2017 18:27

Саммит G7 констатировал сложности с выполнением Минских договоренностей по Украине

Саммит глав МИД стран G7 в Лукке (Италия) признал, что процесс урегулирования украинского кризиса сталкивается с серьезными трудностями, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на слова главы МИД Италии Анджелино Альфано.

По его словам, участники саммита констатировали "сложность и пробуксовку" в том, что касается выполнения Минских договоренностей.

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Тэги: G7, УКРАИНА, СЛОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]