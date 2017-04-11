Оболонский районный суд Киева начнет рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 4 мая, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.

Дело будет рассматривать коллегия из трех судей Оболонского суда в составе председателя суда Владислава Девятко, его заместителя Дмитрия Камбулова и судьи гражданско-административной коллегии судей Максима Титова.

28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).

При этом защита В.Януковича настаивает, что подозрение экс-президенту Украины в государственной измене до сих пор не вручено надлежащим образом, поэтому передача соответствующего дела в суд является незаконной.

28 марта Апелляционный суд Киева определил, что дело по обвинению В.Януковича в госизмене будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.