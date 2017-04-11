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СНГ 11.04.2017 18:49

Киевский суд приступит к делу "о госизмене" Януковича 4 мая

Оболонский районный суд Киева начнет рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 4 мая, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.

Дело будет рассматривать коллегия из трех судей Оболонского суда в составе председателя суда Владислава Девятко, его заместителя Дмитрия Камбулова и судьи гражданско-административной коллегии судей Максима Титова.

28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).

При этом защита В.Януковича настаивает, что подозрение экс-президенту Украины в государственной измене до сих пор не вручено надлежащим образом, поэтому передача соответствующего дела в суд является незаконной.

28 марта Апелляционный суд Киева определил, что дело по обвинению В.Януковича в госизмене будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.

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Тэги: УКРАИНА, СУД, ЯНУКОВИЧ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]