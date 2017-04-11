Президенты Азербайджана и Польши встретятся в июне - Ващиковски

Президенты Азербайджана и Польши Ильхам Алиев и Анжей Дуда встретятся в июне текущего года, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковски.

«Мы верим, что июньская встреча президентов Польши и Азербайджана укрепит политические, экономические и военные связи»,- написал В.Ващиковски в своем микроблоге в «twitter».

Глава МИД отметил наличие потенциала для углубления сотрудничества.

Ф.Исазаде