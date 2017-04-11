Прокуратура Швеции в рамках расследования теракта не нашла доказательств вины второго подозреваемого

Следователи в Швеции не нашли доказательств того, что второй мужчина, задержанный в рамках расследования совершенного 7 апреля в Стокгольме теракта, причастен к этому нападению, говорится в заявлении шведской прокуратуры, распространенном во вторник.
"Согласно данным прокурора, имеющиеся подозрения - слабые и не дают повода для ареста", - говорится в заявлении.
Однако в прокуратуре также отметили, что этот человек, тем не менее, не будет отпущен из-под стражи.
"Он был сразу взят под стражу потому, что ранее уже было принято решение о его депортации", - сообщили они.
Второй подозреваемый по делу о теракте в центре шведской столицы был взят под стражу в прошлое воскресенье. Подробностей о нем не сообщается.
Ранее во вторник в ходе слушаний в окружном суде Стокгольма, гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признался в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля, однако сотрудники шведских правоохранительных органов заявили о намерениях продолжить расследование и поиск возможных сообщников террориста.
В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на угнанном грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов. В результате атаки четыре человека погибли, а 15 получили ранения.
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.
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