Задержанный в ФРГ марокканец планировал теракты у посольства РФ - прокуратура

Задержанный в Лейпциге 8 апреля марокканец подозревается в подготовке теракта у посольства РФ в Берлине, сообщил во вторник портал немецкого журнала "Фокус" со ссылкой на дрезденскую прокуратуру

"24 -летний выходец из Марокко рассматривал в качестве потенциальной мишенироссийское посольство в Берлине", - цитирует издание представителя прокуратуры.

Накануне стало известно, что немецкие стражи порядка задержали иммигранта. По информации "Фокуса", задержанный мог планировать теракт в качестве мести за поддержку Россией президента Сирии Башара Асада.