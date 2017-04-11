Абоненты Bakcell, проживающие в регионах, теперь будут говорить бесплатно после 3-ей минуты

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане –компания Bakcell представила новый более выгодный тариф- YeniDoğma. Пользователи данного тарифа будут говорить бесплатно после 3-ей минуты разговора внутри сети. Минута разговора в течение первых 3-х минут составляет 4 гяпиков. Минута разговора вне сети в новом тарифе также составляет 4 гяпиков.

Чтобы воспользоваться этим выгодным предложением, абонентам достаточно набрать *138#5#YES или приобрести новый номер с тарифом YeniDoğma. Все абоненты CIN и Klass могут мигрировать свои номера в данный тариф.

Нужно отметить, что бесплатные звонки внутри сети предоставляются с 4-ой минуты до 30-ой минуты разговора, после чего начинается новый цикл и для получения очередных бесплатных минут абоненту нужно заплатить за следующие 3 минуты звонка. Цены данного тарифа применимы для звонков, за пределами города Баку, Сумгаит и Абшеронского полуострова.

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/newsдля пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55