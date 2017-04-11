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Это интересно 11.04.2017 16:37

Apple опустилась на 5-е место в десятке наилучших брендов лэптопов в 2017г

Apple в 2017 году опустилась с первого на пятое место в рейтинге десяти наилучших брендов лэптопов, составленном Laptop Magazine.

Рейтинг составляется с учетом того, какие из крупнейших брендов лэптопов предлагают наилучшее сочетание качества, инноваций, технической поддержки, дизайна и стоимости, пишет MarketWatch.

В Laptop Magazine отмечают снижение количества баллов, полученных лэптопами Apple по итогам оценки, в том числе из-за дороговизны его продукции и отсутствия внешних портов.

Apple опустилась на пятое место, разделив его с Acer, хотя возглавляла рейтинг брэндов лэптопов с момента начала его публикации в 2010 году, говорится в сообщении Laptop Magazine.

Лидером рейтинга в этом году стала Lenovo, за ней следуют Asus, Dell и HP.

"Lenovo оказалась на первом месте благодаря множеству лэптопов, получивших высокую оценку, новаторским технологиям и существенному улучшению поддержки клиентов", - отмечают в Laptop Magazine.

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Тэги: МИР, ЛЭПТОПЫ, БРЕНДЫ, ПОПУЛЯРНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]