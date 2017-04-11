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СНГ 11.04.2017 19:18

Лукашенко обещает либерализацию бизнеса в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести революционные решения по либерализации бизнеса в стране, соответствующий нормативно-правовой акт в ближайшее время будет рассмотрен, сообщили в президентской пресс-службе.

"В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу - по раскрепощению бизнеса (и такого крупного, как на "Речицадреве", и маленького, и индивидуальных предпринимателей). Пришел - заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция - все до минимума будет сокращено", - сказал А.Лукашенко во вторник в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.

По словам президента, в ближайшее время соответствующий нормативно-правовой акт, касающийся предпринимательской деятельности, будет представлен ему на рассмотрение.

"Мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу - идите занимайтесь делом, зарабатывайте. Мы создали для этого условия. А что не создали - создадим в ближайшее время", - заявил А.Лукашенко.

Вместе с тем президент подчеркнул, что главным для руководителя любого ранга останется ответственность за людей в коллективе, за их жизни. То есть условия ведения бизнеса будут смягчены, но наряду со снижением различного рода требований ответственность за жизнь людей останется в приоритете, уточнил президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БИЗНЕС, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]