Лукашенко обещает либерализацию бизнеса в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести революционные решения по либерализации бизнеса в стране, соответствующий нормативно-правовой акт в ближайшее время будет рассмотрен, сообщили в президентской пресс-службе.
"В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу - по раскрепощению бизнеса (и такого крупного, как на "Речицадреве", и маленького, и индивидуальных предпринимателей). Пришел - заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция - все до минимума будет сокращено", - сказал А.Лукашенко во вторник в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.
По словам президента, в ближайшее время соответствующий нормативно-правовой акт, касающийся предпринимательской деятельности, будет представлен ему на рассмотрение.
"Мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу - идите занимайтесь делом, зарабатывайте. Мы создали для этого условия. А что не создали - создадим в ближайшее время", - заявил А.Лукашенко.
Вместе с тем президент подчеркнул, что главным для руководителя любого ранга останется ответственность за людей в коллективе, за их жизни. То есть условия ведения бизнеса будут смягчены, но наряду со снижением различного рода требований ответственность за жизнь людей останется в приоритете, уточнил президент.
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