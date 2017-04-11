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Дальнее зарубежье 11.04.2017 19:29

Борис Джонсон не исключает принятия в будущем санкций в связи с химатакой в Сирии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не исключил во вторник, что в будущем его страна вместе с партнерами может все же ввести санкции в связи с предполагаемым случаем применения химоружия в Сирии, передает агентство АП.

Б.Джонсон напомнил, что главы МИД G7 призвали во вторник к проведению независимого международного расследования сообщений об использовании химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По словам министра, в дальнейшем могут быть введены санкции, "если будет установлено, кто несет ответственность за использование химоружия".

Кроме того, по сообщению АП, Б.Джонсон заявил, что разделяет мнение руководителей стран ЕС о том, что Россия должна участвовать в поисках решения сирийской проблемы, но при этом ей следует отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада.

Как сообщалось, главы МИД страны G7 на саммите в Лукке (Италия), не стали принимать санкции в связи с событиями в Сирии.

В свою очередь, британская газета "Дейли мэйл" сообщила на своем сайте, что Германия вместе с рядом других стран ЕС заблокировали идею Б.Джонсона о введении дополнительных санкций против РФ в связи с событиями в Сирии.

"Германия и некоторые другие страны ЕС не хотели принимать ответные меры, настаивая на том, что нужно сначала провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибло множество мирных жителей", - отмечает издание.

Со своей стороны глава итальянского МИД Анджелино Альфано, по сообщению римских СМИ, пояснил, что саммит в Лукке в принципе не мог принять решение о санкциях, так как "не является органом, занимающимся такими вопросами".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СИРИЯ, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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