Москва намерена добиваться от структур ООН расследования инцидента с химоружием в Сирии - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва обратится в соответствующие структуры ООН в Гааге с тем, чтобы провести тщательное расследование инцидента с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб.

"Мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса" о ситуации в Сирии и угрозах новых ударов США.

По словам российского лидера, по итогам такого расследования и в зависимости от его результатов должно быть "принято взвешенное решение".