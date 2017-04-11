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СНГ 11.04.2017 16:55

Москва намерена добиваться от структур ООН расследования инцидента с химоружием в Сирии - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва обратится в соответствующие структуры ООН в Гааге с тем, чтобы провести тщательное расследование инцидента с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб.

"Мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса" о ситуации в Сирии и угрозах новых ударов США.

По словам российского лидера, по итогам такого расследования и в зависимости от его результатов должно быть "принято взвешенное решение".

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Тэги: РОССИЯ, ООН, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]