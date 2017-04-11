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Регион 11.04.2017 20:05

Россию надо убедить в невозможности сохранения у власти в Сирии Асада - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу вновь заявил о необходимости убедить Россию в том, что президент Сирии Башар Асад должен уйти от власти, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон направляется в Москву. Мы здесь обсудили вопросы, которые должны быть решены в Москве. Мы также подчеркнули необходимость убедить Россию, что Сирия должна быть без Асада", - цитирует агентство слова М.Чавушоглу, находящегося с визитом в Италии.

Как сообщалось, на саммите G7 в городе Лукка состоялась специальная встреча, посвященная Сирии. На ней, помимо представителей стран G7, присутствовали дипломаты из Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]