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Регион 11.04.2017 20:15

Додон обсудил с турецким послом подготовку визита Эрдогана в Молдавию 4-5 мая

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с послом Турции в Молдавии Хулуси Кылычом предстоящий визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В рамках визита президента Турции пройдут встречи на высоком уровне в Кишиневе. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве во многих областях, представляющих взаимный интерес. Также будет организован форум с участием бизнесменов из обеих стран. Президент Турции посетит также Гагаузскую автономию, где примет участие в ряде мероприятий", - сообщил И.Додон во вторник на своей странице в Facebook по итогам встречи с послом.

Для лучшей организации визита турецкого президента он распорядился создать рабочую группу, в состав которой войдут ответственные лица из администрации главы государства, правительства, а также из администрации Гагаузской автономии. Визит лидера Турции в Молдавию запланирован на 4-5 мая.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЭРДОГАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]