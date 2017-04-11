Додон обсудил с турецким послом подготовку визита Эрдогана в Молдавию 4-5 мая

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с послом Турции в Молдавии Хулуси Кылычом предстоящий визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В рамках визита президента Турции пройдут встречи на высоком уровне в Кишиневе. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве во многих областях, представляющих взаимный интерес. Также будет организован форум с участием бизнесменов из обеих стран. Президент Турции посетит также Гагаузскую автономию, где примет участие в ряде мероприятий", - сообщил И.Додон во вторник на своей странице в Facebook по итогам встречи с послом.

Для лучшей организации визита турецкого президента он распорядился создать рабочую группу, в состав которой войдут ответственные лица из администрации главы государства, правительства, а также из администрации Гагаузской автономии. Визит лидера Турции в Молдавию запланирован на 4-5 мая.