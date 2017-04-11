Додон обсудил с турецким послом подготовку визита Эрдогана в Молдавию 4-5 мая

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с послом Турции в Молдавии Хулуси Кылычом предстоящий визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
"В рамках визита президента Турции пройдут встречи на высоком уровне в Кишиневе. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве во многих областях, представляющих взаимный интерес. Также будет организован форум с участием бизнесменов из обеих стран. Президент Турции посетит также Гагаузскую автономию, где примет участие в ряде мероприятий", - сообщил И.Додон во вторник на своей странице в Facebook по итогам встречи с послом.
Для лучшей организации визита турецкого президента он распорядился создать рабочую группу, в состав которой войдут ответственные лица из администрации главы государства, правительства, а также из администрации Гагаузской автономии. Визит лидера Турции в Молдавию запланирован на 4-5 мая.
ОБСЕ выступает за устойчивый мир в карабахском конфликте – отчет организации
Азербайджан и Италия могут развивать сотрудничество в ненефтяном секторе, замглавы МИД Азербайджана
Ситуация «ни войны, ни мира» в карабахском конфликте - угроза региональной безопасности - замглавы МИД Азербайджана
Президент Алиев распорядился об упрощении доступа сельхозпроизводителей к финансированию
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-марте 2017г заказов на $81,5 млн
Азербайджан в I квартале 2017г увеличил экспорт ненефтяной продукции на 12%
Apple опустилась на 5-е место в десятке наилучших брендов лэптопов в 2017г
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет более $293
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Абоненты Bakcell, проживающие в регионах, теперь будут говорить бесплатно после 3-ей минуты
ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проекту «Внедрение системы AML»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»