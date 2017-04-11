У сирийской армии нет химоружия, а у Асада нет необходимости его применять - Генштаб РФ

У сирийской армии нет химического оружия, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"У правительства Башара Асада нет никакой необходимости применять химическое оружие. Тем более, что его у сирийской армии нет", - сказал С.Рудской журналистам в Москве во вторник.
Генерал заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в Сирии уничтожено 10 из 12 объектов, использовавшихся для хранения и производства химоружия.
"К оставшимся двум объектам сирийские власти не имеют доступа, поскольку они находятся на территории, контролируемой так называемой оппозицией. По этой причине ОЗХО не может подтвердить факт уничтожения на них химоружия", - заявил С.Рудской.
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