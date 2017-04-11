Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8033 RUR   0.0299 GBR   2.1152 TRY   0.4566

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 21° 15 Апр 10° 18°

Дальнее зарубежье 11.04.2017 20:42

У сирийской армии нет химоружия, а у Асада нет необходимости его применять - Генштаб РФ

У сирийской армии нет химического оружия, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"У правительства Башара Асада нет никакой необходимости применять химическое оружие. Тем более, что его у сирийской армии нет", - сказал С.Рудской журналистам в Москве во вторник.

Генерал заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в Сирии уничтожено 10 из 12 объектов, использовавшихся для хранения и производства химоружия.

"К оставшимся двум объектам сирийские власти не имеют доступа, поскольку они находятся на территории, контролируемой так называемой оппозицией. По этой причине ОЗХО не может подтвердить факт уничтожения на них химоружия", - заявил С.Рудской.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ, ОТСУТСТВИЕ


Похожие новости


Москва намерена добиваться от структур ООН расследования инцидента с химоружием в Сирии - Путин Патрушев и глава администрации президента Азербайджана провели в Баку консультации по безопасности, обсудили Сирию Сирийскому населению передано несколько тонн российской гуманитарной помощи - центр по примирению Глава британского МИД заявляет, что отменяет визит в Москву в связи с событиями в Сирии В МИД РФ связывают удар США по Сирии с войной элит в Вашингтоне Тиллерсон разочарован реакцией Москвы на удар США по Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]