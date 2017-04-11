Азербайджан в I квартале 2017г увеличил экспорт ненефтяной продукции на 12%

Азербайджан в I-ом квартале 2017 года экспортировал ненефтяной продукции на сумму $273,554 млн, что на 11,8% больше показателя аналогичного периода 2016 года, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
«Азербайджан в первом квартале экспортировал в Россию ненефтяную продукцию ($72 млн), Турцию ($68 млн), Грузию ($22 млн), Туркменистан ($12,5 млн), Швейцарию ($11,5 млн), Китай ($10 млн) и др. страны», - говорится в данных центра.
В отчетном периоде Азербайджан экспортировал фрукты и орехи на $34 млн 951,3 тыс., пластмассу и продукцию из нее - $34млн 255,1 тыс., алюминия и продукцию из нее - $29млн 738,3 тыс., овощи и корнеплоды - $20 млн 449,9 тыс., хлопок - $21 млн 456 тыс.
В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.
А.Ахундов
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