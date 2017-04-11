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Бизнес и законодательство 11.04.2017 17:41

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-марте 2017г заказов на $81,5 млн

Азербайджанские производители получили в I-ом квартале 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $81,5 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«На портал Azexport.az в январе поступили заказы на сумму $48 млн, в феврале – $6,5 млн, в марте – $27 млн», - говорится в данных центра.

Эти предложения поступили, главным образом, из России, Украины, Турции, Ирака, Ирана, Казахстана, Нигерии, США, Польши и других стран.

«При анализе заказов выясняется, что на мировом рынке имеется спрос на фруктовые соки, компоты, хлопок, хлопковое масло, табак, сливочное масло, сухое молоко, вино, яйца, курятину, фундук, чай, рис, макароны, медицинскую марлю, краску, мебель и т.д.», - говорится в данных центра.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

А.Ахундов

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, ПОРТАЛ, ЗАКАЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]