Обама совместно с Меркель выступит в мае в Берлине в честь 500-летия Реформации

Бывший президент США Барак Обама посетит Берлин в мае по приглашению Ассамблеи протестантских церквей и произнесет речь совместно с германским канцлером Ангелой Меркель, сообщает во вторник немецкая радиостанция "Дойче велле".

"Б.Обама посетит Берлин по случаю празднования на международном уровне 500-летия Реформации", - приводит радиостанция выдержки из заявления представителя одной из протестантских церквей в Германии.

Таким образом, это станет первым выступлением Б.Обамы совместно с канцлером ФРГ с того момента, как он сложил с себя полномочия президента США.

Это также станет первым официальным публичным появлением Б.Обамы с 20 января этого года.