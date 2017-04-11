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Дальнее зарубежье 11.04.2017 17:49

Обама совместно с Меркель выступит в мае в Берлине в честь 500-летия Реформации

Бывший президент США Барак Обама посетит Берлин в мае по приглашению Ассамблеи протестантских церквей и произнесет речь совместно с германским канцлером Ангелой Меркель, сообщает во вторник немецкая радиостанция "Дойче велле".

"Б.Обама посетит Берлин по случаю празднования на международном уровне 500-летия Реформации", - приводит радиостанция выдержки из заявления представителя одной из протестантских церквей в Германии.

Таким образом, это станет первым выступлением Б.Обамы совместно с канцлером ФРГ с того момента, как он сложил с себя полномочия президента США.

Это также станет первым официальным публичным появлением Б.Обамы с 20 января этого года.

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Тэги: США, ФРГ, ОБАМА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]