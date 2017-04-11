Обама совместно с Меркель выступит в мае в Берлине в честь 500-летия Реформации

Бывший президент США Барак Обама посетит Берлин в мае по приглашению Ассамблеи протестантских церквей и произнесет речь совместно с германским канцлером Ангелой Меркель, сообщает во вторник немецкая радиостанция "Дойче велле".
"Б.Обама посетит Берлин по случаю празднования на международном уровне 500-летия Реформации", - приводит радиостанция выдержки из заявления представителя одной из протестантских церквей в Германии.
Таким образом, это станет первым выступлением Б.Обамы совместно с канцлером ФРГ с того момента, как он сложил с себя полномочия президента США.
Это также станет первым официальным публичным появлением Б.Обамы с 20 января этого года.
ОБСЕ выступает за устойчивый мир в карабахском конфликте – отчет организации
Азербайджан и Италия могут развивать сотрудничество в ненефтяном секторе, замглавы МИД Азербайджана
Ситуация «ни войны, ни мира» в карабахском конфликте - угроза региональной безопасности - замглавы МИД Азербайджана
Президент Алиев распорядился об упрощении доступа сельхозпроизводителей к финансированию
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-марте 2017г заказов на $81,5 млн
Азербайджан в I квартале 2017г увеличил экспорт ненефтяной продукции на 12%
Apple опустилась на 5-е место в десятке наилучших брендов лэптопов в 2017г
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет более $293
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Абоненты Bakcell, проживающие в регионах, теперь будут говорить бесплатно после 3-ей минуты
ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проекту «Внедрение системы AML»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»