Президент Алиев распорядился об упрощении доступа сельхозпроизводителей к финансированию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об упрощении доступа сельхозпроизводителей к финансированию, отмечается в сообщении на сайте главы государства.
В распоряжении о дополнительных мерах по развитию сельского хозяйства президент И.Алиев поручил Совету по финансовой стабильности в течение одного месяца подготовить план мероприятий по упрощению доступа сельхозпроизводителей к финансированию.
Согласно распоряжению, эти меры должны охватить три приоритетных направления: совершенствование механизмов финансирования в сфере сельского хозяйства; развитие аграрного страхования; поощрение инвестиций в АПК.
Первое приоритетное направление включает в себя такие меры, как рассмотрение возможностей создания фонда гарантирования кредитов, разработка механизмов выдачи кредитов без залога, расширение базы залогов для кредитования.
Второе направление охватывает такие меры, как оценка возможностей создания фонда сельскохозяйственного страхования, подготовка реестра страховых случаев, совершенствование законодательства в сфере сельхозстрахования.
Третье направление предполагает оценку потребностей сферы сельского хозяйства в инвестициях, подготовку инвестиционных проектов, улучшение инвестиционной среды.
Глава государства поручил Совету по финансовой стабильности завершить в 2017 году применение законодательных и институциональных реформ, охваченных планом мероприятий.
Ф.Исазаде
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