Ситуация «ни войны, ни мира» в карабахском конфликте - угроза региональной безопасности - замглавы МИД Азербайджана

Ситуация «ни войны, ни мира» в карабахском конфликте является угрозой региональной безопасности, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Х.Халафов и Генеральный секретарь МИД Италии, посол Элизабетта Беллони провели во вторник в Баку межмидовские политические консультации, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Наличие неприемлемой для Азербайджана ситуация «ни войны, ни мира» является серьезной угрозой региональной безопасности и развитию»,- сказал Х.Халафов в ходе консультаций.

Он подчеркнул, что «нет альтернативы урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана».

Х.Халафов рассказал своему собеседнику о боестолкновениях в апреле 2016 года и возложив ответственность за эскалацию ситуации на Армению.

«Доказаны факты систематического нарушения режима прекращения огня Арменией вдоль всей линии фронта, продолжения Ереваном оккупационной политики, попыток оккупировать новые территории и создать новый поток беженцев и вынужденных переселенцев»,- подчеркнул он.

Ф.Исазаде