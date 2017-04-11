Ситуация «ни войны, ни мира» в карабахском конфликте - угроза региональной безопасности - замглавы МИД Азербайджана

Ситуация «ни войны, ни мира» в карабахском конфликте является угрозой региональной безопасности, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
Х.Халафов и Генеральный секретарь МИД Италии, посол Элизабетта Беллони провели во вторник в Баку межмидовские политические консультации, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.
«Наличие неприемлемой для Азербайджана ситуация «ни войны, ни мира» является серьезной угрозой региональной безопасности и развитию»,- сказал Х.Халафов в ходе консультаций.
Он подчеркнул, что «нет альтернативы урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана».
Х.Халафов рассказал своему собеседнику о боестолкновениях в апреле 2016 года и возложив ответственность за эскалацию ситуации на Армению.
«Доказаны факты систематического нарушения режима прекращения огня Арменией вдоль всей линии фронта, продолжения Ереваном оккупационной политики, попыток оккупировать новые территории и создать новый поток беженцев и вынужденных переселенцев»,- подчеркнул он.
Ф.Исазаде
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