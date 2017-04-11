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Карабахский конфликт 11.04.2017 19:10

Ситуация «ни войны, ни мира» в карабахском конфликте - угроза региональной безопасности - замглавы МИД Азербайджана

Ситуация «ни войны, ни мира» в карабахском конфликте является угрозой региональной безопасности, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Х.Халафов и Генеральный секретарь МИД Италии, посол Элизабетта Беллони провели во вторник в Баку межмидовские политические консультации, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Наличие неприемлемой для Азербайджана ситуация «ни войны, ни мира» является серьезной угрозой региональной безопасности и развитию»,- сказал Х.Халафов в ходе консультаций.

Он подчеркнул, что «нет альтернативы урегулированию конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана».

Х.Халафов рассказал своему собеседнику о боестолкновениях в апреле 2016 года и возложив ответственность за эскалацию ситуации на Армению.

«Доказаны факты систематического нарушения режима прекращения огня Арменией вдоль всей линии фронта, продолжения Ереваном оккупационной политики, попыток оккупировать новые территории и создать новый поток беженцев и вынужденных переселенцев»,- подчеркнул он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]