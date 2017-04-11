Азербайджан и Италия могут развивать сотрудничество в ненефтяном секторе, замглавы МИД Азербайджана

Баку и Рим могут имеют широкий потенциал развития сотрудничества в ненефтяной сфере, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Х.Халафов и Генеральный секретарь МИД Италии, посол Элизабетта Беллони провели во вторник в Баку межмидовские политические консультации, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Италия является самым крупным торговым партнером Азербайджана. Параллельно энергетической сфере имеются широкие возможности для сотрудничества в ненефтяном секторе»,- сказал Х.Халафов в ходе консультаций.

В этой связи, замминистра отметил, что представление услуг итальянскими компаниями и их участие в проектах в сфере сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, промышленности и туризма принесет взаимную выгоду обеим сторонам.

Он также выразил надежду на своевременную реализацию стратегического проекта – строительство газопровода TAP (Трансадриатический газопровод).

В свою очередь, Э.Беллони отметила динамичный рост взаимоотношений между Азербайджаном и Италией по различным направлениям сотрудничества.

«Италия придает особую значимость взаимоотношениям с Азербайджаном и заинтересована в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, транспорта, в частности железнодорожного, а также туризма»,- отметила она.

Э.Беллони также отметила сотрудничество в гуманитарной сфере, подчеркнув заслуги Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по защите культурного наследия Италии.

Ф.Исазаде