Азербайджан и Италия могут развивать сотрудничество в ненефтяном секторе, замглавы МИД Азербайджана

Баку и Рим могут имеют широкий потенциал развития сотрудничества в ненефтяной сфере, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
Х.Халафов и Генеральный секретарь МИД Италии, посол Элизабетта Беллони провели во вторник в Баку межмидовские политические консультации, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.
«Италия является самым крупным торговым партнером Азербайджана. Параллельно энергетической сфере имеются широкие возможности для сотрудничества в ненефтяном секторе»,- сказал Х.Халафов в ходе консультаций.
В этой связи, замминистра отметил, что представление услуг итальянскими компаниями и их участие в проектах в сфере сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, промышленности и туризма принесет взаимную выгоду обеим сторонам.
Он также выразил надежду на своевременную реализацию стратегического проекта – строительство газопровода TAP (Трансадриатический газопровод).
В свою очередь, Э.Беллони отметила динамичный рост взаимоотношений между Азербайджаном и Италией по различным направлениям сотрудничества.
«Италия придает особую значимость взаимоотношениям с Азербайджаном и заинтересована в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, транспорта, в частности железнодорожного, а также туризма»,- отметила она.
Э.Беллони также отметила сотрудничество в гуманитарной сфере, подчеркнув заслуги Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по защите культурного наследия Италии.
Ф.Исазаде
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