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Карабахский конфликт 11.04.2017 20:15

ОБСЕ выступает за устойчивый мир в карабахском конфликте – отчет организации

ОБСЕ продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта, говорится в отчете организации за 2016 год.

«Несмотря на эскалацию в зоне карабахского конфликта в 2016 году и в целом ограниченное продвижение в переговорном процессе, ОБСЕ продолжает прилагать усилия для мирного и устойчивого урегулирования конфликта»,- отмечается в документе.

В отчете отмечается, что конфликты в 2016 году были основными темами повестки ОБСЕ.

«При поддержке (конфликтующих) сторон личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик и его команда осуществили 22 мониторинга, 17 из которых были проведены в зоне карабахского конфликта, 5 – на армяно-азербайджанской государственной границе»,- отмечается в документе.

Отмечается, что в мониторинге в 2016 году четыре раза принимали участие представители Группы Планирования Высокого Уровня.

Также отмечается, что Азербайджан в 2016 году выделил ОБСЕ помощь в размере 45 тыс. 408 евро.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБСЕ, КАРАБАХ, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]