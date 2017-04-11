ОБСЕ выступает за устойчивый мир в карабахском конфликте – отчет организации

ОБСЕ продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта, говорится в отчете организации за 2016 год.

«Несмотря на эскалацию в зоне карабахского конфликта в 2016 году и в целом ограниченное продвижение в переговорном процессе, ОБСЕ продолжает прилагать усилия для мирного и устойчивого урегулирования конфликта»,- отмечается в документе.

В отчете отмечается, что конфликты в 2016 году были основными темами повестки ОБСЕ.

«При поддержке (конфликтующих) сторон личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик и его команда осуществили 22 мониторинга, 17 из которых были проведены в зоне карабахского конфликта, 5 – на армяно-азербайджанской государственной границе»,- отмечается в документе.

Отмечается, что в мониторинге в 2016 году четыре раза принимали участие представители Группы Планирования Высокого Уровня.

Также отмечается, что Азербайджан в 2016 году выделил ОБСЕ помощь в размере 45 тыс. 408 евро.

Ф.Исазаде