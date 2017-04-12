Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8033 RUR   0.0299 GBR   2.1152 TRY   0.4566

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 21° 15 Апр 10° 18°

СНГ 12.04.2017 08:27

Трамп обвинил Россию в нынешней ситуации в Сирии и оскорбил Асада

Президент США Дональд Трамп, оправдывая нанесенный США ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС, заявил, что в обострении сирийской проблемы виновна Россия, а также в крайне оскорбительной форме высказался о президенте Сирии Башаре Асаде.

"Если бы Россия не поддерживала это животное, то не было бы проблемы", - заявил он в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос ведущего о Б.Асаде.

Д.Трамп отметил: "Думаю, это очень плохо для России. Думаю, это очень плохо для человечества. Это очень плохо для современного мира. Но когда сбрасываются химические или бочковые бомбы... прямо в центр людской толпы, то, говоря откровенно, наблюдая за детьми без рук, без ног, видно, что - это (сделало - ИФ) животное".

Д.Трамп также посетовал, что удар по Сирии ранее не нанесла предыдущая американская администрация во главе с Бараком Обамой.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер допустил сравнение Б.Асада с Гитлером. После того, как лидер демократов в палате представителей конгресса США Ненси Пелоси потребовала за это уволить его, Ш.Спайсер вынужден был принести извинения, признав, что сравнение было бестактным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, АСАД


Похожие новости


Трамп заявил, что решит проблему КНДР, даже если Китай не станет в этом помогать Трамп принял приглашение посетить Китай - СМИ Трамп заявил, что изучает возможность военного реагирования на химатаку в Сирии - ТВ Старший сын Трампа хотел бы стать губернатором Нью-Йорка Американский постпред при ООН: Трамп считает Россию проблемой Мир в "беспорядке", и США надо разобраться с этой проблемой, заявляет Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]