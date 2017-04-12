Трамп обвинил Россию в нынешней ситуации в Сирии и оскорбил Асада

Президент США Дональд Трамп, оправдывая нанесенный США ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС, заявил, что в обострении сирийской проблемы виновна Россия, а также в крайне оскорбительной форме высказался о президенте Сирии Башаре Асаде.
"Если бы Россия не поддерживала это животное, то не было бы проблемы", - заявил он в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос ведущего о Б.Асаде.
Д.Трамп отметил: "Думаю, это очень плохо для России. Думаю, это очень плохо для человечества. Это очень плохо для современного мира. Но когда сбрасываются химические или бочковые бомбы... прямо в центр людской толпы, то, говоря откровенно, наблюдая за детьми без рук, без ног, видно, что - это (сделало - ИФ) животное".
Д.Трамп также посетовал, что удар по Сирии ранее не нанесла предыдущая американская администрация во главе с Бараком Обамой.
Как сообщалось, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер допустил сравнение Б.Асада с Гитлером. После того, как лидер демократов в палате представителей конгресса США Ненси Пелоси потребовала за это уволить его, Ш.Спайсер вынужден был принести извинения, признав, что сравнение было бестактным.
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