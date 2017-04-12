Россия нервничает в связи с тем, что попала в международную изоляцию, и теряет лицо, покрывая сирийский режим и его химатаку, завила постпред США при ООН Ники Хейли.

Она вновь обвинила Москву в том, что Россия, якобы, знала о применении сирийским режимом химических боеприпасов в провинции Идлиб.

"Мне кажется, что, если оценивать факты, то видно, что как только информация появилась, они (Россия - ИФ) так быстро встали на защиту (режима - ИФ). Они не выглядели шокированными, удивленными. Они быстро встали на защиту", - сказала дипломат в эфире телеканала CNN.

В ответ на уточняющий вопрос ведущего, она подтвердила: "Да, думаю, они знали".

По словам Н.Хейли, Россия "нервничает", и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад (президент Сирии Башар Асад - ИФ) и то, что она его покрывает".

"Сейчас Россия озабочена тем, как сохранить лицо, а мы предоставляем ей все возможности для этого", - отметила американский постпред.

Она повторила ранее высказанную США позицию о том, что Россия должна определиться, хочет ли она взаимодействовать с мировым сообществом, или же продолжить подержу сирийского режима.

"Россия находится на острове, и сейчас ей предстоит решить, оставаться ли ей одной на острове, и лишиться всех, кто хотел бы работать с ней, либо же вернуться с острова, не теряя лица, и на деле постараться сделать что-то конструктивное", - отметила дипломат.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. В этом США и их союзники обвинили власти Сирии, которые категорически отвергли это обвинение.

В пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. В Кремле действия США квалифицировали как акт агрессии.