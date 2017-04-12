Германская полиция рассматривает все возможные версии взрывов в Дортмунде

Полиция ФРГ ведет расследование во всех направлениях в связи с произошедшими вечером во вторник взрывами близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд", заявила представитель ведомства Нина Фогт.

"Разумеется, наше расследование должно проходить во всех направлениях", - сказала Н.Фогт в интервью телеканалу "Цэ-Дэ-Эф".

Как сообщалось, три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд". Взрывы прогремели незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде в Германии. В связи с этим эту игру решено было перенести на среду, 12 апреля.

В результате взрыва во вторник получил ранения защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра. Игрок уже покинул больницу и уже находится дома.

В свою очередь издание "Тагесшпигель" сообщило, что ранения также получил полицейский.