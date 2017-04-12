Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8058 RUR   0.0299 GBR   2.1256 TRY   0.46

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 22° 15 Апр 10° 17°

Дальнее зарубежье 12.04.2017 11:31

Германская полиция рассматривает все возможные версии взрывов в Дортмунде

Полиция ФРГ ведет расследование во всех направлениях в связи с произошедшими вечером во вторник взрывами близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд", заявила представитель ведомства Нина Фогт.

"Разумеется, наше расследование должно проходить во всех направлениях", - сказала Н.Фогт в интервью телеканалу "Цэ-Дэ-Эф".

Как сообщалось, три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд". Взрывы прогремели незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде в Германии. В связи с этим эту игру решено было перенести на среду, 12 апреля.

В результате взрыва во вторник получил ранения защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра. Игрок уже покинул больницу и уже находится дома.

В свою очередь издание "Тагесшпигель" сообщило, что ранения также получил полицейский.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, ВЗРЫВЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]