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СНГ 12.04.2017 12:02

Совет министров обороны стран СНГ, как ожидается, обсудит 26 мая в Москве развитие совместной воздушно-космической обороны

Совет министров стран СНГ будет обсуждать в Москве в конце мая перспективы военного сотрудничества, в том числе, поддержку инициатив по адаптации объединенной системы ПВО Содружества к решению задач совместной воздушно-космической обороны (ВКО).

"Юбилейное заседание Совета министров обороны, посвященное 25-летию его образования, пройдет 26 мая в Москве. На нем будут подведены итоги деятельности Совета министров обороны и развития военного сотрудничества в формате СНГ за четверть века, а также определены перспективы дальнейшего взаимодействия государств", - сообщил в среду журналистам заместитель секретаря Совета министров обороны СНГ Виктор Чумаков.

По его словам, основные усилия Совета министров обороны направлены на поддержку инициатив координационного комитета по адаптации объединенной системы ПВО СНГ к решению задач совместной воздушно-космической обороны.

В.Чумаков выразил уверенность, что деятельность комитета по вопросам противовоздушной обороны, а также базовых организаций государств СНГ в области исследования проблем ПВО "получит заслуженно высокую оценку у руководства оборонных ведомств государств Содружества".

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, МИНОБОРОНЫ, ВКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]