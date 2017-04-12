Совет министров обороны стран СНГ, как ожидается, обсудит 26 мая в Москве развитие совместной воздушно-космической обороны

Совет министров стран СНГ будет обсуждать в Москве в конце мая перспективы военного сотрудничества, в том числе, поддержку инициатив по адаптации объединенной системы ПВО Содружества к решению задач совместной воздушно-космической обороны (ВКО).

"Юбилейное заседание Совета министров обороны, посвященное 25-летию его образования, пройдет 26 мая в Москве. На нем будут подведены итоги деятельности Совета министров обороны и развития военного сотрудничества в формате СНГ за четверть века, а также определены перспективы дальнейшего взаимодействия государств", - сообщил в среду журналистам заместитель секретаря Совета министров обороны СНГ Виктор Чумаков.

По его словам, основные усилия Совета министров обороны направлены на поддержку инициатив координационного комитета по адаптации объединенной системы ПВО СНГ к решению задач совместной воздушно-космической обороны.

В.Чумаков выразил уверенность, что деятельность комитета по вопросам противовоздушной обороны, а также базовых организаций государств СНГ в области исследования проблем ПВО "получит заслуженно высокую оценку у руководства оборонных ведомств государств Содружества".