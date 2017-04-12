Хакеры могли стоять за неполадками в работе сайта по регистрации участников референдума о Brexit, считают в британском парламенте

Хакерская атака могла быть причиной серьезного сбоя в работе сайта, на котором в 2016 году проходила регистрация избирателей для голосования на референдуме о выходе Великобритании из ЕС, пишет в среду газета "Гардиан" со ссылкой на доклад одного из комитетов британского парламента.
Так, в комитете по вопросам госуправления и конституционным вопросам (PACAС) пришли к выводу, что возможной причиной сбоя может быть DDOS-атака, проведенная хакерами. В докладе, подготовленном комитетом по данной теме, не говорится, из какой страны могла проводиться эта атака.
Депутаты также подчеркнули, что в таких странах как США и Великобритания воспринимают киберпространство с чисто технической точки зрения. Зато, по мнению авторов доклада, "к примеру, Россия и Китай используют (при кибератаках - ИФ) когнитивный подход, базирующийся на понимании психологии масс и того, как можно влиять на людей". Подобный подход, как считают в комитете, может позволять хакерам влиять на результаты выборов или референдумов.
"В PACAC крайне встревожены подобными подозрениями об иностранном вмешательстве", - говорится в докладе.
Сбой произошел 7 июня 2016 года, незадолго до истечения срока регистрации для участия в референдуме. Из-за этого власти Великобритании были вынуждены продлить срок регистрации. При этом изначально в правительстве объяснили, что сбой произошел из-за того, что сайт оказался перегружен: в последний день регистрации его посетили более 500 тыс. человек.
"Гардиан" подчеркивает, что, по словам автора доклада, предполагаемая хакерская атака не оказала влияния на результаты референдума.
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