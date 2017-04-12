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Дальнее зарубежье 12.04.2017 12:13

Хакеры могли стоять за неполадками в работе сайта по регистрации участников референдума о Brexit, считают в британском парламенте

Хакерская атака могла быть причиной серьезного сбоя в работе сайта, на котором в 2016 году проходила регистрация избирателей для голосования на референдуме о выходе Великобритании из ЕС, пишет в среду газета "Гардиан" со ссылкой на доклад одного из комитетов британского парламента.

Так, в комитете по вопросам госуправления и конституционным вопросам (PACAС) пришли к выводу, что возможной причиной сбоя может быть DDOS-атака, проведенная хакерами. В докладе, подготовленном комитетом по данной теме, не говорится, из какой страны могла проводиться эта атака.

Депутаты также подчеркнули, что в таких странах как США и Великобритания воспринимают киберпространство с чисто технической точки зрения. Зато, по мнению авторов доклада, "к примеру, Россия и Китай используют (при кибератаках - ИФ) когнитивный подход, базирующийся на понимании психологии масс и того, как можно влиять на людей". Подобный подход, как считают в комитете, может позволять хакерам влиять на результаты выборов или референдумов.

"В PACAC крайне встревожены подобными подозрениями об иностранном вмешательстве", - говорится в докладе.

Сбой произошел 7 июня 2016 года, незадолго до истечения срока регистрации для участия в референдуме. Из-за этого власти Великобритании были вынуждены продлить срок регистрации. При этом изначально в правительстве объяснили, что сбой произошел из-за того, что сайт оказался перегружен: в последний день регистрации его посетили более 500 тыс. человек.

"Гардиан" подчеркивает, что, по словам автора доклада, предполагаемая хакерская атака не оказала влияния на результаты референдума.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]