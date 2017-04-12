SOCAR GPC планирует в I квартале 2022 года ввести в строй новый нефтехимический и газоперерабатывающий комплекс в Азербайджане

Компания SOCAR GPC планирует в I-ом квартале 2022 года ввести в эксплуатацию новый нефтехимический и газоперерабатывающий комплекс в Азербайджане, сообщил главный финансовый аналитик компании SOCAR Polymer Бабек Бейдуллаев.

"В настоящее время ведутся переговоры с финансовыми институтами по финансированию данного проекта. Были изучены различные варианты и принято решение о реализации проекта на основе проектного финансирования. Ожидается, что финансовое соглашение в рамках данного проекта будет подписано в конце 2017 - начале 2018 года. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в I-ом квартале 2022 года", - сказал Б.Бейдуллаев на IV международном Caspian Energy Forum-2017 в среду в Баку.

Он также напомнил, что общая стоимость проекта оценивается в $4 млрд.

По его словам, SOCAR GPC планирует до 50% продукции, производимой комплексом, экспортировать в Турцию. "В качестве рынков сбыта продукции также рассматриваются страны Ближнего Востока, Китай, страны Европы", - добавил он.

Мощность комплекса по переработке газа составит около 10 млрд кубометров в год.

Предприятие также будет включать установку парового крекинга мощностью 570 тыс. тонн этилена и 120 тыс. тонн пропилена в год, блок полимеризации LLDPE/HDPE мощностью около 570 тыс. тонн в год полиэтилена высокой плотности и линейного полиэтилена низкой плотности и прочую соответствующую инфраструктуру.

SOCAR для реализации проекта строительства комплекса GPC подписала два меморандума о намерениях - с Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) и с Газпромбанком (ГПБ) и экспортным кредитным агентством ЭКСАР и итальянским экспортным кредитным агентством SACE.

Н.Аббасова