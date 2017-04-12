Bank Respublika с 19 апреля отменяет комиссию за конвертацию по картам

Азербайджанский "Bank Respublika" с 19 апреля 2017 года отменяет ранее удерживаемые комиссии за конвертацию по карточным операциям, отмечается в сообщении банка.
"Кроме того, отныне конвертация по пластиковым картам будет проводиться соответственно специальному карточному курсу, определенному банком. Новый специальный курс будет отличаться более выгодными ставками по сравнению с наличным курсом в кассах банка. Другим преимуществом введения специального курса является отсутствие необходимости в применении дополнительных комиссий за конвертацию", - отмечается в сообщении.
Курсы по картам будут устанавливаться ежедневно в 14:00 и будут действительны до 14:00 следующего рабочего дня.
"Конвертация валюты по долларовым карточкам за рубежом будет производиться только по курсу платежной системы. Операции, проведенные в других валютах за рубежом, будут конвертироваться как по курсу платежной системы, так и по внутреннему банковскому курсу", - подчеркивается в пресс-релизе.
Bank Respublika создан 17 февраля 1992 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. В целом, 84% акций банка принадлежит предпринимателю Натигу Гулиеву и членам его семьи.
А.Азизов
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