В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 4 человека - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.
За сутки на территории республики зафиксировано 74 преступления, 27 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 68 человек.
Зафиксировано четыре факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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