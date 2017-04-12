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Происшествия 12.04.2017 11:56

В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 4 человека - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.

За сутки на территории республики зафиксировано 74 преступления, 27 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 68 человек.

Зафиксировано четыре факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]