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СНГ 12.04.2017 12:28

Атамбаев призвал к равноправию в ЕАЭС

Президент Киргизии Алмазбек Атамабаев считает, что страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны решать проблемные вопросы на равных правах.

"Все надуманные вопросы мы должны снимать и работать честно на равных правах, чтобы мы забыли, что есть большая страна или малая. И чтобы понимали, что здесь мы должны работать как товарищи", - заявил А.Атамбаев в интервью межгосударственной телерадиокомпании "МИР".

"И надо все эти надуманные вопросы, конечно, решать. Не пытаться выиграть за счет более малого или слабого или, наоборот, не пытаться обхитрить более богатого. То есть нам нужно быть честными", - считает А.Атамбаев

Он высказал надежду, что существующие на сегодняшний день в ЕАЭС проблемные вопросы функционирования будут решены в ходе предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. "Это проблемы становления, и я думаю, что многие эти вопросы 14 апреля мы снимем. В любом экономическом союзе каждая страна хочет иметь свой интерес и прибегает иногда к методам не совсем неправильным, думаю, что это такой этап становления", - подчеркнул он.

По мнению А.Атамбаева, несмотря на ряд проблем в ЕАЭС, Киргизия в любом случае стала бы членом интеграционного объединения. "Благодаря вступлению в Евразийский экономический союз, мы на порядок облегчили жизнь нашим трудовым мигрантам. Если бы этот вопрос стоял сегодня о вхождении в ЕАЭС, конечно, мы бы вступили", - сказал он.

В текущем году Киргизия председательствует в ЕАЭС. В объединение также входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия.

Киргизия присоединилась к объединению последней, она стала членом ЕАЭС в августе 2015 года. Вместе с тем до настоящего времени из-за проблем ветконтроля на киргизско-казахской границе не решены вопросы свободного движения произведенных в республике товаров на рынок ЕАЭС.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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