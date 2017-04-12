Глава МВД Турции назвал терактом вчерашний взрыв в Диярбакыре

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в среду, что произошедший накануне взрыв вблизи штаба полицейского спецназа в Диярбакыре следует считать терактом, сообщает турецкое телевидение.
Отмечается, что число жертв в результате взрыва возросло до трех человек.
Накануне министр заявлял, что причиной взрыва, вероятно, послужила техническая неисправность полицейской техники.
Глава МИД Эстонии в июне посетит Азербайджан
Силовое изменение границ стран недопустимо - глава МИД Азербайджана
Ветераны Азербайджана заявляют о готовности принять участие в освобождении оккупированных территорий
Грузия до конца года не будет закупать российский газ - глава Минэнерго
Банки-агенты АИФ в январе-феврале выдали ипотечных кредитов на 25 млн манатов
Банки в Азербайджане незначительно сократили в январе-феврале кредитование операций с недвижимостью
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 4 человека - МВД
В Азербайджане необходимо создать специализированный экономический телеканал – глава Veyseloglu
Apple опустилась на 5-е место в десятке наилучших брендов лэптопов в 2017г
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Осталось 4 дня до премьеры спектакля «Бульвар Сансет»по пьесе Виктора Денисова «Бульвар Заходящего Солнца».
В РИКЦ открылась фотовыставка «Наши в космосе»
Запущена азербайджанская версия интернет-сайта Российского информационно-культурного центра в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»