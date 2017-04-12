Глава МВД Турции назвал терактом вчерашний взрыв в Диярбакыре

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в среду, что произошедший накануне взрыв вблизи штаба полицейского спецназа в Диярбакыре следует считать терактом, сообщает турецкое телевидение.

Отмечается, что число жертв в результате взрыва возросло до трех человек.

Накануне министр заявлял, что причиной взрыва, вероятно, послужила техническая неисправность полицейской техники.