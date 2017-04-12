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Регион 12.04.2017 12:45

Глава МВД Турции назвал терактом вчерашний взрыв в Диярбакыре

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в среду, что произошедший накануне взрыв вблизи штаба полицейского спецназа в Диярбакыре следует считать терактом, сообщает турецкое телевидение.

Отмечается, что число жертв в результате взрыва возросло до трех человек.

Накануне министр заявлял, что причиной взрыва, вероятно, послужила техническая неисправность полицейской техники.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МВД, ВЗРЫВ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]