Россия будет поддерживать ОДКБ, чтобы не допустить дестабилизации в регионе - Путин

Россия будет поддерживать партнеров по ОДКБ, чтобы не допустить дестабилизации в странах, входящих в организацию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", - сказал В.Путин в интервью телеканалу "МИР".