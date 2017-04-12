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СНГ 12.04.2017 13:05

Россия будет поддерживать ОДКБ, чтобы не допустить дестабилизации в регионе - Путин

Россия будет поддерживать партнеров по ОДКБ, чтобы не допустить дестабилизации в странах, входящих в организацию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", - сказал В.Путин в интервью телеканалу "МИР".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОДКБ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]