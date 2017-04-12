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Дальнее зарубежье 12.04.2017 13:16

США останутся верным союзником Латвии - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп в письме президенту Латвии Раймонду Вейонису пообещал, что США останутся другом Риги, отметив, что Вашингтон будет верен взятым на себя обязательствам и в рамках НАТО, и в рамках двусторонних отношений.

"Я с неподдельным восхищением наблюдал за тем, как Латвия восстановила свою независимость и превратилась в процветающую демократию. Сегодня я с гордостью могу еще раз заверить, что Соединенные Штаты останутся верным другом и союзником Латвии", - цитирует пресс-служба президента Латвии Д.Трампа.

Кроме того, президент США положительно оценил ее вклад в коллективную оборону. Д.Трамп подчеркнул, что трансатлантическая безопасность крайне важна, и США будут верны взятым на себя обязательствам и в рамках НАТО, и в рамках двусторонних отношений с Латвией.

"Я очень высоко ценю обязательство Латвии выделить 2% от внутреннего валового продукта на оборону, что является хорошим примером распределения затрат между союзниками. Также я ценю участие Латвии в миссиях по безопасности и борьбе с терроризмом в Афганистане и Ираке", - говорится в письме президента США.

Американский лидер выразил готовность развивать отношения Латвии и США в сфере бизнеса и инвестиций. "Латвия очень много сделала для улучшения своего бизнес-климата, что подтверждает и ее прием в Организацию экономического сотрудничества и развития в июле прошлого года. Надеюсь, что мы сможем использовать эти важные успехи для укрепления нашего экономического сотрудничества", - подчеркивает президент США.

Д.Трамп также отмечает, что США и Латвию объединяют давние дружеские связи.

Как сообщалось, во время предвыборной кампании Д.Трамп выразил сомнения, что будет выступать в защиту некоторых партнеров по НАТО, если будет избран главой государства. В частности, как заявил Д.Трамп, он примет решение о защите республик Балтии от российской агрессии, исходя из того, "выполняют ли они свои обязательства в отношении нас". Это заявления вызывало беспокойства в странах Балтии.

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Тэги: США, ТРАМП, ЛАТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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