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СНГ 12.04.2017 13:27

Лукашенко и Путин обсудили выполнение достигнутых в Петербурге соглашений, сообщают в Минске

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора во вторник вечером выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых в Петербурге договоренностей, сообщили в среду в пресс-службе белорусского лидера.

"Телефонный разговор президента Республики Беларусь с президентом Российской Федерации состоялся вечером 11 апреля. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых в Санкт-Петербурге соглашений", - проинформировали в пресс-службе.

Также там отметили, что в центре внимания лидеров двух стран были российско-белорусское взаимодействие на интеграционных площадках, актуальные вопросы международной повестки дня.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]