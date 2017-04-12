Лукашенко и Путин обсудили выполнение достигнутых в Петербурге соглашений, сообщают в Минске

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора во вторник вечером выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых в Петербурге договоренностей, сообщили в среду в пресс-службе белорусского лидера.
"Телефонный разговор президента Республики Беларусь с президентом Российской Федерации состоялся вечером 11 апреля. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых в Санкт-Петербурге соглашений", - проинформировали в пресс-службе.
Также там отметили, что в центре внимания лидеров двух стран были российско-белорусское взаимодействие на интеграционных площадках, актуальные вопросы международной повестки дня.
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