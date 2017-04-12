Ветераны Азербайджана заявляют о готовности принять участие в освобождении оккупированных территорий

Ветераны Азербайджана выражают готовность освободить оккупированные территории республики военным путем, заявил зампред Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Джалил Халилов.

"Если мирный процесс в урегулировании карабахского конфликта не даст результатов, то мы готовы взять в руки оружие и положить конец оккупации территорий Азербайджана",- сказал Дж.Халилов в среду на мероприятии, посвященном 94-годовшине со дня рождения Гейдара Алиева.

Он отметил, что события апреля 2016 года в зоне карабахского конфликта показали "боеспособность и решимость азербайджанской армии в освобождении своих территорий".

Ф.Исазаде