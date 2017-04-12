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Карабахский конфликт 12.04.2017 12:10

Ветераны Азербайджана заявляют о готовности принять участие в освобождении оккупированных территорий

Ветераны Азербайджана выражают готовность освободить оккупированные территории республики военным путем, заявил зампред Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Джалил Халилов.

"Если мирный процесс в урегулировании карабахского конфликта не даст результатов, то мы готовы взять в руки оружие и положить конец оккупации территорий Азербайджана",- сказал Дж.Халилов в среду на мероприятии, посвященном 94-годовшине со дня рождения Гейдара Алиева.

Он отметил, что события апреля 2016 года в зоне карабахского конфликта показали "боеспособность и решимость азербайджанской армии в освобождении своих территорий".

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ВЕТЕРАНЫ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]