Ветераны Азербайджана заявляют о готовности принять участие в освобождении оккупированных территорий

Ветераны Азербайджана выражают готовность освободить оккупированные территории республики военным путем, заявил зампред Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Джалил Халилов.
"Если мирный процесс в урегулировании карабахского конфликта не даст результатов, то мы готовы взять в руки оружие и положить конец оккупации территорий Азербайджана",- сказал Дж.Халилов в среду на мероприятии, посвященном 94-годовшине со дня рождения Гейдара Алиева.
Он отметил, что события апреля 2016 года в зоне карабахского конфликта показали "боеспособность и решимость азербайджанской армии в освобождении своих территорий".
Ф.Исазаде
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