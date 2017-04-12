Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду из России около 18 тыс. сигарет

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытки незаконного ввоза на территорию республики из России около 18 тыс. сигарет, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Хачмазского таможенного управления в результате оперативных мероприятий обнаружили в автомобилях марок «Ford Transit» и «ВАЗ 21124» 17,8 тыс. сигарет различных марок», - отмечается в сообщении.

В «Ford Transit» таможенники обнаружили 13 тыс. сигарет марки «NZ Gold Compact», в салоне «Жигулей» - 2,8 тыс. сигарет марки «NZ Gold Compact» и 2 тыс. сигарет марки «Portal Gold».

Владельцы автомобилей пытались завезти контрабандный товар на территорию Азербайджана из России.

Р.Бабаев