В Эстонии осуждены два человека по обвинению в деятельности против государства в пользу России

В Эстонии в 2016 году были задержаны двое мужчин с эстонским и российским гражданством, завербованных, по данным полиции безопасности Эстонии, спецслужбами России для слежки за эстонскими военными и сотрудниками департамента полиции и погранохраны.

Как говорится в обнародованном в среду ежегоднике о деятельности полиции безопасности (КАПО) в 2016 году, обоих суд признал виновными в заговоре против Эстонии.

В частности, суд признал Артема Малышева виновным в деятельности против Эстонии и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы.

По данным КАПО, спецслужбы России завербовали А.Малышева в 2011 году для скрытого сбора информации о деятельности Сил обороны Эстонии и союзников по НАТО, а также для слежки за передвижением техники. Кроме того, как утверждает КАПО, он собирал информацию о пограничных заставах, о работе Лыунаской (Louna) префектуры департамента полиции и пограничной охраны. За свою работу А.Малышев неоднократно получал от российских спецслужб денежное вознаграждение наличными, утверждает КАПО.

К трем годам лишения свободы приговорен Алик Хучбаров, которого, согласно докладу КАПО, спецслужбы России завербовали в 2012 году для скрытого сбора информации о профессиональной деятельности сотрудников полиции на кордоне Пиуса (Piusa), а также о лицах, входящих в круг общения эстонских полицейских. За свою работу А.Хучбаров также неоднократно получал денежное вознаграждение наличными, утверждает КАПО.