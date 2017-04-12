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Дальнее зарубежье 12.04.2017 14:02

В Эстонии осуждены два человека по обвинению в деятельности против государства в пользу России

В Эстонии в 2016 году были задержаны двое мужчин с эстонским и российским гражданством, завербованных, по данным полиции безопасности Эстонии, спецслужбами России для слежки за эстонскими военными и сотрудниками департамента полиции и погранохраны.

Как говорится в обнародованном в среду ежегоднике о деятельности полиции безопасности (КАПО) в 2016 году, обоих суд признал виновными в заговоре против Эстонии.

В частности, суд признал Артема Малышева виновным в деятельности против Эстонии и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы.

По данным КАПО, спецслужбы России завербовали А.Малышева в 2011 году для скрытого сбора информации о деятельности Сил обороны Эстонии и союзников по НАТО, а также для слежки за передвижением техники. Кроме того, как утверждает КАПО, он собирал информацию о пограничных заставах, о работе Лыунаской (Louna) префектуры департамента полиции и пограничной охраны. За свою работу А.Малышев неоднократно получал от российских спецслужб денежное вознаграждение наличными, утверждает КАПО.

К трем годам лишения свободы приговорен Алик Хучбаров, которого, согласно докладу КАПО, спецслужбы России завербовали в 2012 году для скрытого сбора информации о профессиональной деятельности сотрудников полиции на кордоне Пиуса (Piusa), а также о лицах, входящих в круг общения эстонских полицейских. За свою работу А.Хучбаров также неоднократно получал денежное вознаграждение наличными, утверждает КАПО.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]