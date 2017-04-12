В Эстонии осуждены два человека по обвинению в деятельности против государства в пользу России

В Эстонии в 2016 году были задержаны двое мужчин с эстонским и российским гражданством, завербованных, по данным полиции безопасности Эстонии, спецслужбами России для слежки за эстонскими военными и сотрудниками департамента полиции и погранохраны.
Как говорится в обнародованном в среду ежегоднике о деятельности полиции безопасности (КАПО) в 2016 году, обоих суд признал виновными в заговоре против Эстонии.
В частности, суд признал Артема Малышева виновным в деятельности против Эстонии и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы.
По данным КАПО, спецслужбы России завербовали А.Малышева в 2011 году для скрытого сбора информации о деятельности Сил обороны Эстонии и союзников по НАТО, а также для слежки за передвижением техники. Кроме того, как утверждает КАПО, он собирал информацию о пограничных заставах, о работе Лыунаской (Louna) префектуры департамента полиции и пограничной охраны. За свою работу А.Малышев неоднократно получал от российских спецслужб денежное вознаграждение наличными, утверждает КАПО.
К трем годам лишения свободы приговорен Алик Хучбаров, которого, согласно докладу КАПО, спецслужбы России завербовали в 2012 году для скрытого сбора информации о профессиональной деятельности сотрудников полиции на кордоне Пиуса (Piusa), а также о лицах, входящих в круг общения эстонских полицейских. За свою работу А.Хучбаров также неоднократно получал денежное вознаграждение наличными, утверждает КАПО.
Глава МИД Эстонии в июне посетит Азербайджан
Силовое изменение границ стран недопустимо - глава МИД Азербайджана
Ветераны Азербайджана заявляют о готовности принять участие в освобождении оккупированных территорий
Грузия до конца года не будет закупать российский газ - глава Минэнерго
Банки-агенты АИФ в январе-феврале выдали ипотечных кредитов на 25 млн манатов
Банки в Азербайджане незначительно сократили в январе-феврале кредитование операций с недвижимостью
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 4 человека - МВД
В Азербайджане необходимо создать специализированный экономический телеканал – глава Veyseloglu
Apple опустилась на 5-е место в десятке наилучших брендов лэптопов в 2017г
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Осталось 4 дня до премьеры спектакля «Бульвар Сансет»по пьесе Виктора Денисова «Бульвар Заходящего Солнца».
В РИКЦ открылась фотовыставка «Наши в космосе»
Запущена азербайджанская версия интернет-сайта Российского информационно-культурного центра в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»