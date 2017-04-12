Ахмадинежад подал документы для регистрации кандидатом на выборах президента Ирана

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад подал документы для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее М.Ахмадинежад заявлял, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента, так как руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи посоветовал ему не участвовать в выборах.

Во вторник официальные иранские СМИ сообщили, что в Иране началась регистрация лиц, намеренных баллотироваться на выборах президента.

Желающие участвовать в президентской гонке могут зарегистрироваться до 15 апреля включительно. Затем их участие в выборах должно быть одобрено Советом стражей Конституции Ирана. Совет стражей должен озвучить окончательный список кандидатов 27 апреля.

О своих планах участвовать в выборах уже заявили действующий президент страны Хасан Рухани, консервативный религиозный деятель Ибрагим Раиси, а также близкий союзник М.Ахмадинежада - Хамид Багхаи.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая.