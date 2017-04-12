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Регион 12.04.2017 14:15

Ахмадинежад подал документы для регистрации кандидатом на выборах президента Ирана

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад подал документы для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее М.Ахмадинежад заявлял, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента, так как руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи посоветовал ему не участвовать в выборах.

Во вторник официальные иранские СМИ сообщили, что в Иране началась регистрация лиц, намеренных баллотироваться на выборах президента.

Желающие участвовать в президентской гонке могут зарегистрироваться до 15 апреля включительно. Затем их участие в выборах должно быть одобрено Советом стражей Конституции Ирана. Совет стражей должен озвучить окончательный список кандидатов 27 апреля.

О своих планах участвовать в выборах уже заявили действующий президент страны Хасан Рухани, консервативный религиозный деятель Ибрагим Раиси, а также близкий союзник М.Ахмадинежада - Хамид Багхаи.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, АХМАДИНЕЖАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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