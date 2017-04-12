Скончался пострадавший при взрыве в метро Петербурга, общее число погибших возросло до 15 человек

Число погибших в результате теракта в метро Петербурга увеличилось до 15 человек, в больнице скончался пациент, находившийся в тяжелом состоянии.
Как сообщила "Интерфаксу" вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, еще один пострадавший скончался в среду.
Пациент находился в клинике Военно-Медицинской академии.
В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.
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