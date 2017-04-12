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СНГ 12.04.2017 12:54

Скончался пострадавший при взрыве в метро Петербурга, общее число погибших возросло до 15 человек

Число погибших в результате теракта в метро Петербурга увеличилось до 15 человек, в больнице скончался пациент, находившийся в тяжелом состоянии.

Как сообщила "Интерфаксу" вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, еще один пострадавший скончался в среду.

Пациент находился в клинике Военно-Медицинской академии.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]