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ТЭК 12.04.2017 13:00

Азербайджан к концу 2017г подготовит предложения по расширения потенциала экспорта электроэнергии – Минэнерго

Азербайджан планирует в IV-ом квартале 2017 года подготовить предложения по увеличению потенциала экспорта электроэнергии, отмечается в сообщении Минэнерго.

В пресс-релизе подчеркивается, что в Минэнерго прошло заседание рабочей группы, созданных в рамках реализации стратегических "дорожных карт" (по развитию коммунальных услуг, а также по развитию легкой промышленности и машиностроения).

"Во втором квартале текущего года будет проведен анализ потенциала по экспорту электроэнергии, в IV-ом квартале – подготовлено ТЭО реализации этого экспортного потенциала", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, будет создана рабочая группа для реализации мероприятий в рамках наращивания экспорта электроэнергии.

В пресс-релизе подчеркивается, что до конца 2017 года будут подготовлены показатели, которые позволят контролировать качество подачи электроэнергии.

"Помимо этого, до конца текущего года будут подготовлены законодательные и нормативные документы для совершенствования регулирования в сфере электроэнергетики", - указывает Минэнерго.

Рабочая группа также рассмотрела вопросы, связанные с созданием эффективной инфраструктуры газоснабжения, повышения уровня сбора платы за потребленный газ, проведения мероприятий в рамках борьбы с незаконным потреблением газа.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2016 году увеличил экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом в 3,9 раза - до 1 млрд 46 млн кВт/час.

В общем объеме поставок электроэнергии из Азербайджана в Россию было экспортировано 120,2 млн кВт/час (рост на 10,8%), в Грузию - 109,5 млн кВт/час (рост на 7,6%), Турцию – 813,4 млн кВт/час (в 2015г экспорт не осуществлялся - ИФ), в Иран – 2,9 млн кВт/час (рост на 20,8%).

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭКСПОРТ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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