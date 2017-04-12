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Дальнее зарубежье 12.04.2017 15:03

Завершено расследование о теракте в брюссельском Еврейском музее в 2014 г., где погибли четыре человека

Завершено расследование об убийстве террористом посетителей и работников Еврейского музея Брюсселя в 2014 году, сообщила в среду бельгийская газета La Derniere Heure.

В дальнейшем эту информацию со ссылкой на федеральную прокуратуру подтвердили другие СМИ Бельгии.

По данным газеты, судебный процесс по делу о террористическом убийстве четырех человек подозреваемым Мехди Неммушем начнется в 2018 году. После трехлетнего расследования дело отправлено в федеральную прокуратуру.

В рамках этого процесса обвинения предъявлены еще двум подозреваемым - Насеру Бендреру и Муниру Атталаху. Сам М.Неммуш хранил молчание в течение всего расследования.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МУЗЕЙ, ТЕРАКТ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]