Завершено расследование о теракте в брюссельском Еврейском музее в 2014 г., где погибли четыре человека

Завершено расследование об убийстве террористом посетителей и работников Еврейского музея Брюсселя в 2014 году, сообщила в среду бельгийская газета La Derniere Heure.

В дальнейшем эту информацию со ссылкой на федеральную прокуратуру подтвердили другие СМИ Бельгии.

По данным газеты, судебный процесс по делу о террористическом убийстве четырех человек подозреваемым Мехди Неммушем начнется в 2018 году. После трехлетнего расследования дело отправлено в федеральную прокуратуру.

В рамках этого процесса обвинения предъявлены еще двум подозреваемым - Насеру Бендреру и Муниру Атталаху. Сам М.Неммуш хранил молчание в течение всего расследования.