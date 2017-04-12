Завершено расследование о теракте в брюссельском Еврейском музее в 2014 г., где погибли четыре человека

Завершено расследование об убийстве террористом посетителей и работников Еврейского музея Брюсселя в 2014 году, сообщила в среду бельгийская газета La Derniere Heure.
В дальнейшем эту информацию со ссылкой на федеральную прокуратуру подтвердили другие СМИ Бельгии.
По данным газеты, судебный процесс по делу о террористическом убийстве четырех человек подозреваемым Мехди Неммушем начнется в 2018 году. После трехлетнего расследования дело отправлено в федеральную прокуратуру.
В рамках этого процесса обвинения предъявлены еще двум подозреваемым - Насеру Бендреру и Муниру Атталаху. Сам М.Неммуш хранил молчание в течение всего расследования.
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