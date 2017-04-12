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Карабахский конфликт 12.04.2017 13:39

Силовое изменение границ стран недопустимо - глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает неприемлемым изменение границ государств путем применения силы, отмечает пресс-служба МИД.

«ЕС следует применять единый подход в вопросе уважения к территориальной целостности и суверенитета государств в рамках их международно-признанных границ. Изменять границы государств путем применения силы неприемлемо. Все должны соблюдать этот принцип»,- сказал Э.Мамедъяров в ходе встречи с главой МИД Эстонии Свеном Миксером в рамках визита в Польшу.

Он также отметил, что для урегулирования нагорно-карабахского конфликта и создания условий для регионального сотрудничества Армении следует вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГОСГРАНИЦЫ, МИД, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]