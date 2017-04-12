Глава МИД Эстонии в июне посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер совершит в июне 2017 года официальный визит в Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«С.Миксер совершит официальный визит в Азербайджан предположительно в середине июня», - отметил собеседник агентства.

По его словам, в рамках визита эстонский министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Ф.Исазаде