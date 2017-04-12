Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8058 RUR   0.0299 GBR   2.1256 TRY   0.46

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 22° 15 Апр 10° 17°

Внешняя политика 12.04.2017 13:44

Глава МИД Эстонии в июне посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер совершит в июне 2017 года официальный визит в Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«С.Миксер совершит официальный визит в Азербайджан предположительно в середине июня», - отметил собеседник агентства.

По его словам, в рамках визита эстонский министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, МИД, ВИЗИТ


Похожие новости


Приоритетом Эстонии во время председательства в ЕС будет антитеррористическая деятельность - глава МИД Европа должна смириться с тем, что Америка не будет основным ее защитником - глава МИД Германии Глава МИД Эстонии посетит весной Азербайджан Президент Эстонии раскритиковал заявление консерваторов в адрес главы МИД по поводу её национальности Президент Ирана считает, что для борьбы с терроризмом в Европе надо заняться "проблемами в его очагах" Эстония поддерживает реформу ООН - глава МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]