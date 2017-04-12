Германская полиция расследует возможную причастность радикальных исламистов к взрывам в Дортмунде

Полиция ФРГ расследует возможную причастность исламских экстремистов к взрывам в немецком Дортмунде около автобуса клуба "Боруссия Дортмунд", сообщает в среду газета "Зюддойче цайтунг".

Согласно данным издания, подозрения в причастности экстремистов появились после обнаружения на месте происшествия письма, в котором говорилось об использовании ФРГ самолетов "Торнадо" в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Кроме того, в письме упоминается террористическая атака на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря 2016 года, за которую ИГ взяла на себя ответственность.

Однако пока неизвестно, является ли это письмо аутентичным. В настоящий момент эксперты проверяют его подлинность.

По мнению издания, не исключено, что организаторы взрыва подбросили это письмо, чтобы направить следствие по ложному следу.

Кроме этого, в Интернете появлялись сообщения, что взрывы осуществила антифашистская группа, поскольку в адрес клуба "Боруссия Дортмунд" звучали обвинения в потворстве расистам и фанатам с крайне правыми взглядами.

Ранее сообщалось, что полиция ФРГ ведет расследование во всех направлениях в связи с произошедшими вечером во вторник взрывами.

Накануне три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд". Взрывы прогремели незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде в Германии. В связи с этим игру было решено перенести на среду, 12 апреля.

В результате взрыва получил ранения защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра. Игрок уже покинул больницу.

В свою очередь издание "Тагесшпигель" сообщило, что ранения также получил полицейский.